Krap bij kas? Deze instanties in Woerden bieden hulp bij schulden

UMC Utrecht: Europeaan (53) genezen van hiv na stamcel­trans­plan­ta­tie

Een 53-jarige Europese man met hiv is genezen verklaard door een internationaal team van onderzoekers, zo meldt het UMC Utrecht. De hiv verdween nadat de patiënt een stamceltransplantatie had ondergaan voor leukemie, bloedkanker. Hij is de derde Europese patiënt die genas van hiv na een stamceltransplantatie.