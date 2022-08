Kristian (38) uit Oudewater stak Poolse huisgenoot dood, maar krijgt geen straf: ‘Het was zelfverdediging’

T. werd al langere tijd bedreigd, gepest en bestolen in het huis in de Kapellestraat waar in totaal tien arbeidsmigranten woonden. In aanloop naar die fatale ochtend, was er weer ruzie tussen de twee. Onder invloed van drank en drugs drong slachtoffer Majiec, ook uit Polen, de kamer binnen van T. en viel hem aan.

T. sloeg op dat moment een arm voor zijn gezicht en met de andere hand maakte hij een beweging met een mes. Zo raakte hij Majiec in zijn buik. Even later zakte hij in elkaar in de keuken. Een man die die avond op bezoek was in het huis, belde 112. De politie pakte in totaal negen mannen op, maar al snel bleek dat T. verantwoordelijk was voor de steekpartij.

Quote Ik wilde ermee dreigen, zodat ik weg kon vluchten Kristian T.

Dreigen

Volgens de rechter blijkt uit het dossier dat er die nacht meerdere keren op de kamer van T. werd gebonkt. Huisgenoten wilden hem weg hebben, omdat de man geen werk meer had en dus volgens hen ‘geen recht op een kamer in hun woning’. De Pool voelde zich onveilig, bekeek of hij zijn kamer via het raam kon verlaten, maar dat kon niet open. Daarna pakte hij een mes om ‘mee te dreigen’, zo vertelde hij.

,,Ik dacht: als ze binnenkomen, dan laat ik het zien. Ik wilde ermee dreigen, zodat ik weg kon vluchten”, zei hij twee weken geleden tegen de rechter. ,,Het spijt me zo vreselijk. Door alle tranen die ik heb gelaten, voel ik me leeg. Mijn wereld is ingestort.”

Ook het Openbaar Ministerie (OM) beoordeelde de steekpartij als zelfverdediging. De officier vroeg twee weken geleden tijdens de zitting om T. ‘te ontslaan van rechtsvervolging’. Dat betekent dat zij hem wel als dader ziet, maar vindt dat hij geen straf verdient.

