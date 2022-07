Kristian T. stak Poolse huisgenoot dood, maar verdient volgens het OM geen straf: ‘Hij werd gepest en bedreigd’

Jong op het platteland Vrienden sloten Martijn (19) buiten na coming out: ‘Acceptatie op platteland is nog niet wat het moet zijn’

Je bent jong, queer én woont in de polder, waar de acceptatie voor homo- en biseksualiteit nog steeds minder vanzelfsprekend is dan in de stad. Hoe is het om als lhbti-plattelandsjongere op te groeien? Daar weet lhbti-plattelandsjongere Martijn (19) alles van. ,,Ik wil hier niet wil blijven.”

25 juli