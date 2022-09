Kritiek op ‘oneerlijke’ toeristenbelasting: ‘Campinggast betaalt volle pond’

KOMT DAT ZIEN! Verjaardag van Gouda kent ongekend grote ontknoping: dit gebeurt er dit weekend in de stad

Het enorme programma van het laatste feestweekend van Gouda 750 jaar ‘even kort’ benoemen is bijna onmogelijk. Samengevat: zorg dat je vrijdag of zaterdag in het centrum van Gouda bent en je komt oren en ogen tekort.

15:00