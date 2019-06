Kunstwerk van Fiene (11) uit Woerden hangt straks óók in Rijksmuseum

‘Wat doet Utrechtse manager op Woerdens grondge­bied?’

28 juni Het is raadslid Hendrie van Assem van Inwonersbelangen een doorn in het oog: wat doet een gebiedsmanager van de gemeente Utrecht in polder Reijerscop bij Harmelen? ,,Dat is Woerdens grondgebied’’, zegt Van Assem verbolgen.