Landbouwgrond over? Geef het aan een andere boer via ‘de Grondbank’

Moet Woerden zich verzetten tegen vierde aanvlieg­rou­te Schiphol? ‘Bewoners maken zich zorgen’

,,Woerden moet samen optrekken met andere gemeenten in de regio tegen de verwachte overlast van Schiphol als de nieuwe aanvliegroute er komt. Wij krijgen signalen van Woerdenaren over zorgen over de vierde aanvliegroute. En in de provincie Utrecht zijn al 14.000 handtekeningen opgehaald van bezorgde inwoners’’, zegt Marguerite Boersma, raadslid voor Progressief Woerden.