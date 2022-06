Landkaartjeroute biedt beeldentuin, Lourdesgrot en kalfjes, maar waar blijft toch die vlinder?

Tot 1930 was het landkaartje zelden te zien in Nederland. Maar tegenwoordig niet meer. Je kan deze vlinder overal vinden. Zowel in de polder als in de stad voelen ze zich thuis. Toch is het een unieke vlinder, want het ‘voorjaarsexemplaar’ is overwegend oranje, terwijl zijn jongere familieleden uit juli en september zwart zijn met witte band.