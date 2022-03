Lap grond langs N201 opgekocht voor uitbreiding bedrijventerrein

Het terrein kan ook een rol spelen bij het omleggen van de bocht in de N201 ter hoogte van Mijdrecht. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van 910.000 euro.

Wethouder Rein Kroon: ,,In dit gebied heeft de gemeente al 18 hectare grond in haar bezit. Met deze aankoop vergroten wij de mogelijkheden voor onze ondernemers. Er is veel vraag naar bedrijventerrein. Dat gaat vanuit de lokale bedrijven alleen al om 12 hectare. Daarnaast kan het perceel een rol spelen om het verkeer op de N201 beter te laten doorstromen.’’

Woning op terrein wordt gesloopt

Het perceel ligt aan de N201 ter hoogte van Mijdrecht, tegenover het terrein van Johnson en is niet in gebruik. Op het terrein staat een woning die in slechte staat verkeert en gesloopt wordt. De achterliggende grond is verwilderd en dicht bebost. Om verdere overwoekering tegen te gaan wordt dit verwijderd. De gemeenteraad is in januari akkoord gegaan met de aankoop.