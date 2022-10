Lara kan verdwenen kat Popeye na drie maanden weer in de armen sluiten, dankzij alerte buurt

De Woerdense Lara Verheij had de moed al enigszins opgegeven. Het is immers bijna drie maanden geleden dat haar adoptiekat Popeye verdween. Nu heeft Verheij haar kat weer terug. Popeye’s etensbakje bleef lang onaangeroerd.

In haar woonwijk zijn de laatste anderhalf jaar al twaalf katten vermist. De kattenbezitters in deze wijk hebben een app-groep aangemaakt. ,,Hierdoor en door een verhaal in AD Groene Hart is de buurt alert geworden en werd Popeye iets verderop gespot en is hij dus terecht”, zegt een blije Verheij.

De kater werd in een plantsoen, nabij een sloot en een huis aangetroffen. ,,Vermoedelijk omdat hij verdwaald was en te veel honger kreeg. Het huis waar hij bij opdook, is identiek aan onze woning”, zegt Lara Verheij.

Het is heel fijn dat Popeye leeft, zegt een opgeluchte Verheij. ,,Wat vooral telt is dat zijn mysterie is opgelost maar waar de andere katten zijn is nog steeds niet duidelijk. Ik blijf daarom ook actief in de buurtapp. Wij zijn en blijven nog steeds bezig om duidelijk te krijgen wat hier gebeurt.” De Woerdense heeft Popeye laten onderzoeken. Daaruit blijkt dat hij bloedarmoede heeft en ondervoed is. ,,Verder is hij oké.”

Spoorloos

Verheij had er een hard hoofd in. Zou Popeye ooit nog terug komen? Popeye was niet haar eerste kat die spoorloos verdween. Eerst haar geliefde oude poes Sven. Die is nooit meer teruggekomen. En op 19 juli sloeg het noodlot weer toe; ook haar geadopteerde kat Popeye was weg.

Kater Popeye heeft een hele geschiedenis achter de rug. Begin vorig jaar werd hij aangereden en met hulp van een crowdfundingsactie, die 1500 euro opbracht, kon hij geopereerd worden aan zijn pootje. Na een aanrijding kwam het gehavende maar sterke diertje van toen tien maanden oud bij de Woerdense vrijwilligers van de Stichting Dierenhulpverlening Woerden terecht.

Inmiddels is het etensbakje weer vol en doet Popeye zich te goed aan de kattenbrokken.

