Leerling-kok Yentl (20) doet mee aan Europese culinaire battle: ‘We moeten nog flink trainen’

Dit is waarom er wéér werd geprotes­teerd door boeren in het Groene Hart

8:51 Ruim 150 boeren reden met trekkers naar de raadsvergadering van de gemeente Krimpenerwaard om te demonstreren. Onderwerp van protest is dit keer de nieuwe mestregel, die bepaalt dat mest alleen mag worden uitgereden bij 20 graden of lager. Daardoor moeten boeren in de zomer ’s avonds of ’s nachts aan het werk. ,,Dat geeft enorme overlast voor de omwonenden.”