LEES TERUG | Sportlust’46 kan niet stunten tegen FC Utrecht: Woerdenaren verliezen met 0-3

Sportlust’46 begon het duel wat onwennig, maar na tien minuten kwam het elftal beter in de wedstrijd. Twee schoten van afstand van Kesly den Haag en Joshua Patrick zorgden voor enig gevaar, maar na achttien minuten kwam FC Utrecht op voorsprong te staan. Sander van de Streek schoot een bal die in het strafschopgebied vrij kwam tegen de touwen. De eerste en enige kans van FC Utrecht in de eerste helft. Sportlust’46 was vooral dreigend, maar tot echte kansen kwam het elftal van Jochem Twisker niet. Een flinke tegenvaller was vlak voor rust dat de sterk spelende Kesly den Haag een blessure opliep en de wedstrijd niet kon hervatten.

Na rust was het meer en meer FC Utrecht dat de klok sloeg. Heel gevaarlijk werd de ploeg niet, maar uiteindelijk tekende Van de Streek in de zeventigste minuut uit een hoekschop voor de tweede Utrechtse treffer zorgde. Sportlust’46 probeerde her en der wel speldenprikken uit te delen, maar de ploeg slaagde daar moeizaam in. Uiteindelijk wisselden de Woerdenaren nog door en berustte de ploeg in zijn lot. In de blessuretijd tekende Sean Klaiber voor de 0-3. Toch kon het Woerdense elftal met opgeheven hoofd van het veld stappen.