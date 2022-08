Lege bedden Oekraïners in Woerden komen niet voor andere vluchtelingen beschikbaar

Snelle knie in gezicht is favoriete wapen van Ivar (18): ‘Zo goed als Badr Hari? Ik denk dat het mogelijk is’

Kickbokser Ivar Bok (18) is een ambitieuze vechtsportjongen die de snelle knie in het gezicht van de tegenstander als favoriete wapen heeft. Die beweging immers geeft een grote kans op ontmanteling van de opponent. Buiten de ring, bezweert de Alphenaar, neemt hij de nodige discipline in acht. ,,Wat heb ik eraan om iemand in een kroeg knock-out te slaan?”

25 augustus