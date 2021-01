Lekker, leuk en makkelijk: een ‘gratis’ foodtruck voor de hele buurt

Van der Aar is niet de enige bewoner van het Groene hart, die in coronatijd op deze manier de lokale en kleine ondernemer wil steunen. Want ook in Woerden (Chiantigaard in de wijk Snel & Polanen) en Abcoude (Peppinghof) staan zaterdag een buurtkeuken, waar bewoners hun eerder via internet bestelde maaltijd kunnen ophalen. De Jan van Riebeecklaan in Gouda is 3 februari aan de beurt.