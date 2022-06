Leroy B. zou volgens een kennis met geweld 20 euro gestolen hebben, maar rechter gelooft daar niks van

Volgens de kennis had de verdachte het geld in augustus 2020 meegenomen, nadat B. eerst een vuurwapen op hem had gericht en er over en weer klappen waren gevallen. De Woerdenaar was door de kennis thuis uitgenodigd om een conflict uit te praten, waarbij B. door de kennis en een andere man in elkaar was geslagen.

De rechters spraken de Woerdenaar vrij van de diefstal met geweld omdat ze de verklaringen van de kennis en diens toenmalige vriendin niet betrouwbaar vinden. In eerste instantie had de vrouw de aangifte van de kennis bij de politie bevestigd, maar in latere getuigenverhoren ontkenden ze beiden onder meer dat er een pistool was getrokken. Volgens de vrouw was ze destijds door haar vriend ‘gedwongen’ om diens aangifte bij de politie te bevestigen. B. heeft de beschuldiging altijd ontkend.

Neprevolver

De Woerdenaar is wel schuldig bevonden aan het bezit van een neprevolver die in oktober 2020 was aangetroffen in een bankstel in de woning van zijn toenmalige vriendin. De rechters legden hem daar echter geen straf voor op, omdat B. begin dit jaar al in een andere strafzaak is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. ,,De rechtbank is van oordeel dat die straf niet anders zou zijn uitgevallen als het in deze zaak bewezen verklaarde feit tegelijk met de destijds bewezen verklaarde feiten zou zijn berecht”, aldus de rechtbank.

Tegen B. was vier maanden celstraf geëist voor de diefstal met geweld en het verboden wapenbezit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.