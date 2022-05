Let op! Cattenbroekertunnel gaat een nacht dicht, dit is wanneer

In de nacht van dinsdag op woensdag gaat aannemer Hees met een kraan de brugdelen van twee nieuwe bruggen over de tunnel op hun plek hijsen. Eerst de delen van de fietsbrug en daarna die van de verkeersbrug. De brugdelen zijn vooraf gemaakt, zodat ze in één nacht op het plek gehesen kunnen worden. Als het door onvoorziene omstandigheden niet lukt om alle brugdelen in te hijsen, worden de resterende werkzaamheden in de nacht daarna uitgevoerd.