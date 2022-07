Let op! Steinhagenseweg gaat een nacht dicht

Zet je maar schrap! De komende zomer wordt het veel omrijden in Woerden en dit is waarom

De omlegging van de Steinhagenseweg tot Verlengde Beneluxlaan leidt in Woerden deze zomer wekenlang tot omrijden. De komende anderhalf jaar zijn er nog meer wegaanpassingen in Snel en Polanen. ,,Gelukkig niet meer met lange afsluitingen. En dan, begin 2024 is alles af. Ik kan niet wachten’’, zegt Arjan Noorthoek.

