Leuk: op 13 en 14 mei kun je molens bezoeken en dit is er te doen

column Marieke kijkt haar ogen uit in 124 jaar oude zweeftrein die over het verkeer zoeft: ‘Waarom niet in Utrecht?’

Vorige week bracht ik samen met mijn jongste kind van tien een bezoekje aan Wuppertal, een stad in het Duitse Ruhrgebied met bijna net zoveel inwoners als Utrecht. Een plaatje, van de Schwebebahn in Wuppertal haalde mijn zoontje direct over om mee te gaan.