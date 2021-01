Levensgevaarlijk avontuur: man in camouflagepak maakt wandeling op A2

UPDATE Deze inwoners waren tijdens de eerste avondklok wél op straat (en hadden een goede reden)

16:16 Het is zaterdagavond nog maar net negen uur geweest of de politie vraagt in de Prins Hendrikstraat in Bodegraven of Leendert Jan Wensveen even van zijn fiets wil stappen. ,,Heeft u een goede reden om nu met de avondklok nog buiten te zijn?” De avondklok verliep in de regio zonder grote incidenten, maar het is nog wel even wennen: ook in Bodegraven, het hart van het Groene Hart.