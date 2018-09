Levenslang fokverbod voor omstreden Woerdense fokkers niet mogelijk

Dit blijkt uit antwoorden van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op Kamervragen die gesteld zijn door Partij van de Dieren.

In juni haalde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na klachten 159 verwaarloosde dieren bij de fokkerijen ‘Wie Anders’ en ‘De Vliegende Kiep’ in Woerden weg. Ruim 100 teckels bleven achter. Dit terwijl volgens het bestemmingsplan slechts 20 honden op het terrein aanwezig mogen zijn. Het regent boetes voor de fokkerijen, maar nog steeds heeft de gemeente de fokkerijen niet gesloten.

Kunnen de 129 in beslag genomen dieren nog teruggeplaatst worden?

Uit antwoord van minister Schouten blijkt dat de 129 in beslag genomen dieren nog teruggeplaatst kunnen worden naar de Woerdense fokkers, die hen hebben verwaarloosd. "De honden dienen dan weer gezond te zijn en de NVWA dient middels inspectie de huisvesting weer geschikt te hebben bevonden voor de honden. Daarnaast moeten alle kosten, die gepaard gaan met het in de tussentijd opvangen en verzorgen van de in bewaring genomen honden, door de houder voor teruggave worden betaald."

Waarom zijn er 100 teckels achtergebleven bij de omstreden fokkers?

Over de ruim 100 achtergebleven teckels, die bij de inspectie niet mee zijn genomen zegt de minister het volgende: ,,Honden waarvan herstel op locatie in principe mogelijk is, zijn bij de fokker gebleven onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de fokker zorgt dat maatregelen worden genomen om de gezondheid en het welzijn van de dieren zo snel mogelijk te herstellen."

Kan de fokkers een levenslang houd- en fokverbod op worden gelegd?

De rechter bepaalt over de straf die de fokkers opgelegd krijgen, daar heeft de politiek niets over te zeggen. Een levenslang houdverbod zit er volgens de minister sowieso niet in. ,,In het strafrecht wordt in de regel uitgegaan van een nieuwe kans voor een gestrafte." Een onderneming kan door de rechter voor maximaal één jaar tijdelijk stilgelegd worden. Ook kan er een houd- of/en fokverbod opgelegd worden van maximaal 10 jaar. ,,Vooralsnog wordt deze termijn niet volledig benut door de rechter."

Al een jaar bekend

Uit de schriftelijke antwoorden van het ministerie blijkt ook dat het in augustus 2017 al bekend was dat er meer dan twintig honden in de teckelfokkerijen gehouden werden. "Naar aanleiding hiervan is een last onder dwangsom opgelegd om te komen tot beëindiging van de overtreding."

In maart 2017 is hen ook al een dwangsom is opgelegd. Naar aanleiding van een controle van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bleek dat het bedrijf geen Uniek Bedrijfsnummer (UBN) bezat. Sinds 5 mei 2017 heeft het bedrijf wel een UBN.

Nog meer Kamervragen

De Partij van de Dieren heeft vandaag aangegeven nog meer Kamervragen te gaan stellen over het dossier. Ditmaal met betrekking tot de mogelijke verhuizing naar Hongarije, waar de fokkers hun bedrijf zouden kunnen voortzetten.

Aantal meldingen neemt toe

In de periode 2014 tot en met 1 juli 2018 zijn bij de NVWA in totaal 1724 meldingen binnen gekomen betreffende welzijn, handel en fokkerij van honden en katten. Het aantal meldingen neemt jaarlijks toe (161 in 2014, 324 in 2015, 424 in 2016, 516 in 2017 en 299 tot 1 juli 2018).