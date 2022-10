Lezen saai? Met deze tips wordt lezen wél leuk (ouders, leg óók je telefoon weg)

Op zoek naar schattig poesje? Dit asiel kan kittens aan straatste­nen niet kwijt (je kan kiezen uit 60 katjes)

In Woerden is er een kittenoverschot. Niet minder dan zestig jonge katten wachten op een baasje. ,,We hebben er nu zoveel dat we ze zelfs tijdelijk onderbrengen bij onze vrijwilligers’’, zegt Sietske Venema van de Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o.

12:00