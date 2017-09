Libische burgemeesters leren veel in ‘beautiful place’ Woerden

Libische burgemeesters toeren door Nederland en horen in Woerden over burgerparticipatie. „Good ideas’’, vindt de burgemeester van de stad Zintan.

„We houden de pas erin, want als we nu gaan stilstaan, duurt het nog langer’’, klinkt het overleg tussen de Woerdense wethouder Margot Stolk en Anouk Lodder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De dames gaan voorop tijdens de wandeling van het Batensteinbad naar het Natuurcentrum InBredius. De pas erin houden is nodig, want de groep arriveerde al een half uur te laat bij het Batensteinbad en de Libische bestuurders lopen langzaam om alles om zich heen goed te bekijken.

Of burgemeester Mustfa Mohammed Albarino van de Libische stad Zintan al iets geleerd heeft in Woerden? „Dat zwembad-idee, daar ga ik in mijn stad mee aan de slag’’, vertelt hij tevreden in de tuin bij centrum InBredius. Daar krijgt de groep van vijftien Libische bestuurders, onder wie vier burgemeesters, een uitleg over hoe inwoners van Woerden het zwembad en natuurcentrum InBredius in stand hebben gehouden.

Tolk

De bestuurders reizen op uitnodiging van de VNG door Nederland. „Woerden is een mooie stad, omdat het zowel stedelijk als landelijk is’’, legt Anouk Lodder van de VNG uit.

Terwijl in natuurcentrum InBredius penningmeester Klaske van Hoeij in het Engels vertelt over de tientallen vrijwilligers die meewerken bij InBredius, vertaalt een tolk de Engelse woorden in het Arabisch. „Het is hard werken om iedereen geïnteresseerd te houden om mee te blijven werken’’, vertelt Van Hoeij van InBredius. De groep luistert geboeid. De koptelefoon van de vrouwelijke raadsleden uit Libië zijn over hun hoofddoekjes heengeklemd.

De oranje fruitsap, gemaakt van de peren en appels van de hoogstamfruitbomen bij het natuurcentrum, vindt gretig aftrek bij de Libische delegatie. „Very sweet’’, klinkt het tevreden commentaar.

Uilen

Na een korte bijeenkomst bij het centrum en nadat zij foto’s hebben gemaakt van de opgezette uilen in een vitrinekast, wandelen de Libiërs nog tevreden een rondje door de natuur om zich vervolgens weer bij de enorme bus te melden.