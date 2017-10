Lichaam man aangetroffen in singel in Woerden

Update Lange files A12 door ongeluk vrachtwagen PostNL

9:16 Een vrachtwagen van PostNL is vannacht van de weg geraakt en in de berm gereden op de A12 bij Harmelen. Dat heeft in de ochtendspits geleid tot lange files, omdat één rijstrook was afgesloten. Rond 06.30 uur stond er al 6 kilometer file.