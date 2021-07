Lichaam van vermiste duiker in Vinkeveense Plassen gevonden, politie sluit misdrijf uit

Fiets­straat rukt op, maar hoe veilig is die écht? ‘Het is geen wondermid­del’

29 juli Rood asfalt, dat duidelijk is verdeeld in twee stroken. Een bord aan het begin van de straat: ‘Auto te gast’. Steeds meer wegen in het Groene Hart worden zo omgebouwd tot fietsstraat, onlangs weer in Ter Aar. Maar wat heb je eraan?