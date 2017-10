Lichaam vermiste man aangetroffen in singel in Woerden

De politie heeft een groot gebied afgezet om onderzoek te doen naar de toedracht. Het is nog niet bekend hoe het lichaam in het water is gekomen. De politie laat ondertussen wel weten dat het lichaam van een man is. Het lichaam is gevonden bij poppodium Babylon.



Er zullen ook mannen in waadpakken ingezet worden rondom het gebied waar het lichaam gevonden is. De man werd rond 10.50 uur uit het water gehaald.