Liever een kaasritje maken of échte ronkende motoren van veteranen bekijken? Vandaag kan het allemaal

Rondje langs de velden: Sportlust’46 ontvangt FC Utrecht, Jodan Boys en ARC klaar voor derby

Na het uitschakelen van Quick Boys heeft Sportlust’46 in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker direct een droomaffiche geloot. De Woerdenaren nemen het in oktober op eigen veld op tegen FC Utrecht. Dit en meer in Rondje langs de velden.

10:30