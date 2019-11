Lisa uit Love Island: niet de hoofdprijs, wel liefde

De Mijdrechtse Lisa van Zuijlen vond tijdens Love Island op Gran Canaria in Thijs onverwacht haar grote liefde, terwijl iedereen kon meekijken via Videoland. Lisa en Thijs wonnen nèt niet de hoofdprijs van 12.500 euro, maar vonden wel elkaar. ,,De liefde voelt ook als winnen’’, zegt de verliefde Mijdrechtse. Maar eenmaal terug in Nederland moet blijken of de liefde groot genoeg is.

Na zeven weken chillen op het zonovergoten Gran Canaria landde de Mijdrechtse Lisa van Zuijlen maandag weer in druilerig Nederland. Tijdens haar verblijf op het Canarische eiland voor de opnames van Love Island ontmoette ze haar nieuwe liefde. Voor wie Love Island niet kent een korte uitleg: vijf mannen en vijf vrouwen werden in een huis gezet en moeten stelletjes vormen. Als dit niet lukt mogen ze elkaars partner afpakken.

Een ander gevaar: weggestemd worden door het publiek. Zo stemde het publiek Thijs in eerste instantie weg, terwijl hij net zo lekker met Lisa zat te keuvelen. Maar, na een aantal andere versierpogingen van kerels die Lisa wel zagen zitten, kwam Thijs twee weken later onverwacht weer terug. Ze pakten elkaar vast en bleven tot de grote finale samen, die ze nèt verloren van publiekslievelingen Floor en Daniël. Maar daar maalt Lisa niet om, vertelt ze. ,,De liefde voelt ook als winnen.” Want voor Van Zuijlen was het in de villa van Love Island al direct duidelijk dat ze voor Thijs ging. ,,Toen ik hem voor het eerst zag, wilde ik al wel meer van hem weten. Toen hij naar huis ging was ik teleurgesteld en bang dat ik me niet meer open kon stellen voor anderen. Gelukkig kwam hij weer terug.’’

Influencer

Maar nu begint het echte leven weer voor de jonge tortelduifjes. Maar ze hebben elkaar niet hoeven missen en waren van dinsdag tot en met donderdagochtend alweer bij elkaar, vertelt Van Zuijlen. Thijs (27) woont in Amsterdam waar hij feesten organiseert, fotografeert, als model werkt en influencer is via zijn Instagram-account. Een relatie wil de Mijdrechtse het nog niet noemen. ,,Het is leuk en we zien wel hoe het gaat lopen.’’

Naast haar deelname aan Love Island is Van Zuijlen vaker op tv te zien. De ex-vriendin van ADO-voetballer Giovanni Troupee was twee seizoenen lang koffermeisje bij Miljoenenjacht en presenteert diverse YouTubekanalen. Begin dit jaar dong ze mee naar de titel Miss Nederland en eindigde in de top tien. Dit alles naast haar studie Media, Informatie en Communicatie in Amsterdam.

Volledig scherm Thijs Bouma (27) is model, influencer en fotograaf. Hij viel als een blok voor de Mijdrechtse Lisa. © RTL

Vleeskeuring

Terugkijkend op Love Island is de 21-jarige heel tevreden. ,,Het is een once-in-a-lifetime chance. Het is een interessant experiment om te zien of je mensen met elkaar in een villa kunt stoppen en zien of er daarna in Nederland ook een kans is om het serieus voort te zetten. Het voordeel van onbekenden ontmoeten is dat je niets weet en geen social media hebt om een beeld te vormen. Daardoor krijg je ook geen vooroordelen maar leer je elkaar echt kennen. Al heeft Love Island tijdens de eerste ontmoeting wel facetten van een vleeskeuring”, vindt Van Zuijlen. ,,De jongen komt binnen en moet op een eerste indruk afgaan. Maar gelukkig kun je later dieper op de persoon inzoomen en gaat het om de klik. Het lastige was dat we als vrouwen weggekaapt konden worden, evenals de mannen. Dat gebeurde bij mij en dan kon ik niet zeggen: ‘liever niet’. Maar dat is hoe het werkt.’’