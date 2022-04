LIVE | Drukte op de vrijmarkten en Oudewater kleurt oranje: zo viert de regio Koningsdag

column Dennis is onthutst: voetbal­club zwijgt als het graf over brute aanval op spelers

Op de website van Nivo Sparta blijft het angstvallig stil. Ja, ik zie stukjes over jubilea en over clubacties voor Oekraïne. Maar wat daar had moeten staan, staat er niet. Geen excuses. Geen tekst van de voorzitter die zegt dat hij het schaamrood op de kaken heeft. Het is alsof er niets is gebeurd.

23 april