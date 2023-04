LIVE | Koningsdag-gekte in regio: grote drukte op rommelmarkten, zélfs hond in oranje uitgedost

Waarom vandaag deze vlag wappert in het Groene Hart: ‘Gaat om een gevoel van saamhorig­heid’

De vlag gaat dinsdag uit in Moordrecht. Niet de Nederlandse driekleur, maar die van de Republiek der Zuid-Molukken. Het is de jaarlijkse RMS-dag. Een landelijke bijeenkomst in Den Haag, maar ook in bijvoorbeeld Moordrecht zal het merkbaar zijn.