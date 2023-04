LIVE | Koningsdag in volle gang in het Groene Hart, paniek bij Ad (85) die zijn lintje verliest

Teun is pas 9 jaar, toch schreef hij al een eigen boek (en daarmee valt hij direct in de prijzen)

Teun (9) en zijn vader Wim van Baaren (45) uit Oudewater schreven voor het eerst samen een kinderboek, over een geheime tunnel naar het Land van de Vier Bergen. Ze vielen meteen in de prijzen: ze wonnen de Indieaward voor het beste Nederlandse kinderboek uitgegeven in eigen beheer.