LIVE | Tweede helft begonnen: FC Utrecht op voorsprong, Hans Kraay lovend over Sportlust’46

Bijna 32.000 peuken opgeraapt in slechts twee weken tijd: ‘Peuken worden achteloos weggegooid’

Bijna 32 duizend peuken zijn er in ruim twee weken tijd van de straat opgeraapt in het centrum van Woerden. De straten zijn zichtbaar schoner geworden, zegt Jacqueline Noordenne van Zero Waste. De peuken staan in glazen potjes in de etalage van de Duurzaamheidswinkel aan de Voorstraat.

16 oktober