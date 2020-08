Loïs (9) staat met zelfgemaakte kipnuggets op weekmarkt in Mijdrecht

Huizenbe­zit­ters vaak totaal niet voorbereid op een crisis: hoe kun je nu nog de schade beperken?

26 augustus Een meerderheid van de huizenbezitters kijkt pas naar de hypotheek en woningverzekeringen als er iets ingrijpend verandert, zoals nu voor veel mensen in de coronacrisis. Ook weet een groot deel van de consumenten niet dat hypotheekadviseurs volgens de wet verplicht zijn hun klanten over belangrijke zaken te informeren. Wat kunnen mensen die in de penarie dreigen te komen nu nog doen?