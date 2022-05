Lood in de tuin? Dat wordt in De Ronde Venen onderzocht

Het lood kan in een aantal gebieden in de grond zitten. Dat komt omdat men vroeger de laaggelegen veengronden her en der ophoogde met een mengsel van bagger, stalmest, stadsvuil en zand. Dit is het zogenaamde ‘toemaakdek’. De komende drie jaar onderzoekt projectbureau Diffuus Lood De Ronde Venen de tuinen. Ook neemt het projectbureau maatregelen in tuinen waar de loodgehalten te hoog zijn.

Tuineigenaren in aandachtsgebieden ontvangen een brief over deze aanpak. Wethouder Cees van Uden benadrukt het belang van het onderzoek. Eerder al heeft de gemeente speeltuinen en moestuinen in De Ronde Venen aangepakt. Die zijn inmiddels veilig. ,,Nu gaan we aan de slag in particuliere tuinen. We verwachten dat dit nodig is bij ongeveer één op de twintig tuinen.”