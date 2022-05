Loopt het dan tóch goed af? 45 jaar oud dorpshuis kan na sluiting waarschijnlijk weer open

Dorpshuis De Vaart in Linschoten. Hoe en wanneer is nog niet duidelijk, maar het gaat weer open. Dat staat in in het raadsprogramma van Lokaal Montfoort, CDA, ChristenUnie en de SGP.

En dat niet alleen, het Burgemeester de Geusplein mét De Vaart moet worden ontwikkeld tot het nieuwe dorpshart van Linschoten. Bij de planontwikkeling worden Linschotenaren en verenigingen in het dorp betrokken. Zij moeten, als het aan het nieuwe college ligt, verantwoordelijkheid krijgen voor de inrichting en het beheer van De Vaart.

Biertje

Dat is een heel ander geluid dan vorig jaar. Toen werd nog - vruchteloos - actie gevoerd voor het 45 jaar oude dorpshuis. Linschoten is nu al dik twee jaar verstoten van de enige mogelijkheid om elkaar te ontmoeten bij een biertje of het leggen van een biljartje.

,,De Vaart is voor ons heel belangrijk’’, zei oud-voorzitter Hans Bakker afgelopen najaar. ,,Er is geen café meer in Linschoten waar mensen terecht kunnen. Waar kunnen de oudere dorpsgenoten nog een biljartje leggen? Er zijn weduwnaars die hier hun voldoening uit haalden. Soms was het hun enige verzetje. Nu kunnen ze hier niet meer terecht en dreigt ze te vereenzamen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?’’ In het raadsakkoord wordt De Vaart nu ‘de centrale spil van het verenigingsleven’ genoemd.

September

Hoewel het nog maar vijf regels in het nieuwe raadsakkoord zijn, gaat Bakker uit van een goede afloop. ,,Ik heb al gehoord dat ik er eerdaags over gebeld wordt. En het plan wordt niet op zijn beloop gelaten. Er zou in september al iets moeten liggen.’’

Er zijn drie pijlers nodig voor de serieuze toekomst voor De Vaart. ,,Een volwaardige zaal (in de huidige zaal is de capaciteit beperkt tot 70 personen wat voor tal van activiteiten van bijvoorbeeld de scholen te mager wordt genoemd, red.), volwaardige horeca en een volwaardig dorpshuis. We gaan het zien.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.