Losgebroken husky doodgeschoten door politie in Abcoude: 'Ik ben teleurgesteld'

Bosman, zelf gediplomeerd kynologisch instructeur en eigenaar van husky’s, is vooral teleurgesteld dat de politie de hulp van de dierenambulance niet heeft ingeschakeld. ,,Wij kregen pas een melding toen de hond dood was. Of we het lichaam op konden halen. Dit had totaal anders kunnen lopen. Wij hebben de kennis in huis, zijn zelfs gespecialiseerd in losgebroken honden, dus we hadden een poging kunnen wagen de hond te vangen zonder dat er geschoten hoefde te worden. Het is echt jammer dat er geen gebruik is gemaakt van die kennis.’’

Zij vervolgt: ,,Wij werden dus achteraf gebeld, of we het lichaam konden halen. Wat het verhaal nog vreemder maakt, is dat er tegen ons gezegd is het lichaam te vernietigen. Terwijl er een onderzoek komt. Maar die onderzoekers kunnen het lichaam dus niet meer zien. Die husky had zelfs een schotwond in zijn neus!’’ Bosman wil graag in gesprek met de politie, maar dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. ,,Ik hoop dat ze in gesprek willen, want wij hadden iets kunnen beteken afgelopen zondag. Wij hadden na het eerste schot een vangstok om zijn nek kunnen doen, dan had de hond nu misschien nog geleefd. De politie laat onze kennis onbenut en dat is erg zonde.’’