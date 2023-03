Loslopende hond bijt ree op Landgoed Bredius: extra strenge controle op aanlijnplicht

Groene Hart in 1916 Aries opa had de sleutel van dit landhuis: ‘Welk kind had er nu een groot bos en kasteel om in te spelen?’

Elke week duiken we in de geschiedenisboeken van het Groene Hart. Vandaag gaan we terug naar 1916, het jaar waarop Huis te Linschoten prijkt op een zwartwit foto van het Utrechts Archief. De historie van het bijzondere landgoed gaat zelfs terug naar 1635.