‘Luchtziek’ kerkorgel uit 1879 wordt gerestaureerd

Het Maarschalkerweerd-orgel is in 1879 gebouwd en wordt voor 86.000 euro hersteld. De restauratie is erop gericht om het instrument weer voor lange tijd in goede staat te brengen. De stichting Vrienden Monument Johannes de Doper in Mijdrecht is blij dat het oude orgel opgeknapt kan worden. Peter Forsthövel van de stichting zegt dat het orgel ‘luchtziek’ is. ,,De pijpen van het orgel zijn niet goed meer en moeten aangepakt worden”, zegt hij. Het orgel in de Mijdrechtse kerk is gebouwd door Michaël Maarschalkerweerd. Het beroemde orgel in het Concertgebouw in Amsterdam is overigens van dezelfde maker.