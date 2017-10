Ludieke video: koe vergist zich in datum Koeiemart

'Einsteins 2.0' bouwen huis op zonne-energie

9:50 Leerlingen van het VeenLanden College in Mijdrecht en het Ashram College in Nieuwkoop bouwen in groepjes aan hun eigen Solar Huis. Deze techniekwedstrijd, uitgeschreven voor het TechNet Amstel & Venen, heeft tot doel jongeren te enthousiasmeren voor een opleiding in een technische richting.