Mag de kroeg eíndelijk weer open, kán het niet door personeelstekort: ‘Jeugd stelt eisen’

Mooi voorjaarsweer betekent doorgaans een goedgevuld terras bij De Posthoorn in Montfoort. Maar niet woensdag, want het eetcafé blijft dicht wegens personeelstekort. ,,Om open te gaan, moeten we minimaal met zijn vieren zijn en we zijn maar met z’n tweeën en er is geen kok, dus dan houdt het op”, vertelt eigenaar Frank Theunissen.