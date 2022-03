Man (27) overleden na schietpartij in Vinkeveen

Het schietincident vond in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.30 uur plaats, op het parkeerterrein bij het Leonardo Hotel en The Harbour Club aan de Groenlandsekade in Vinkeveen. In het hotel vond tot vier uur het feest Avec Toi plaats. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen het feest en het geweld. De organisator van het feest wilde zondagmiddag alleen kwijt ‘dat ze er nog mee bezig is’.