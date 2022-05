Man ramt in op auto met honkbalknuppel

‘s Nachts ook niet harder dan 100 op de A12 omdat spits­strook al vier jaar open is door probleem

Automobilisten kunnen voorlopig in de avonduren en de nachten het gaspedaal nog niet dieper intrappen op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer. De spitsstrook blijft vanwege technische problemen al jaren permanent geopend en wanneer het euvel is verholpen, is niet bekend.

