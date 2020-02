Mantelzorger kan nieuwe energie opdoen dankzij logeeropvang: ‘Het betekent soms 24 uur per dag met de ander bezig zijn’

Archeologi­sche opgravin­gen in Oudewater: ‘Liet een Romein hier z’n muntjes vallen ?’

12:31 Hoe komt dat Romeinse muntje in de bodem van het evenemententerrein aan de Sint Janstraat in Oudewater? Het was deze week het allereerste kleinood dat archeoloog Caio Haars aantrof bij de opgravingen. Misschien een slordige Romein, of zat de poen in de grond die er in al die eeuwen na Christus is opgebracht?