Marc Marie Huijbregts wil niet meer naar Woerden

Cabaretier Marc Marie Huijbregts had dinsdag klaarblijkelijk zo’n slechte avond tijdens de try-out van zijn oudejaarsshow in Het Klooster in Woerden dat hij besloten heeft om niet meer terug te gaan naar de stad. Dat liet hij vanavond weten in De Wereld Draait Door.