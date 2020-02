Mark uit Kamerik blikt terug op horrorvlucht: ‘Ik dacht dat het vliegtuig te pletter sloeg’

De paniek in het vliegtuig sloeg toe nadat de piloot boven Nederland de landing had ingezet en door de storm in enorme luchtzakken terechtkwam. Afgekoelde lucht duwde het vliegtuig omlaag. ,,Op 3000 meter hoogte zijn luchtzakken tot daar aan toe, maar op hooguit 900 meter denk je echt dat je met z’n allen te pletter slaat. De turbulentie was gigantisch en hield maar niet op. Toen het vliegtuig op honderd meter hoogte zat, trok het weer op en vlogen we terug naar Madrid.’’



De stewardessen probeerden de gillende passagiers nog tot bedaren te brengen maar konden niet veel uitrichten. Voor hun eigen veiligheid moest ook het cabinepersoneel de gordels omdoen en zich schrap zetten. Mark Haagen filmde het hachelijke tafereel en zette de beelden online.