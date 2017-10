Massaal verzet tegen kap Lindebomen in Woerden

De bewoners van de Van Kempensingel in Woerden komen massaal in verzet tegen de bomenkap in hun straat. „De gemeente moet gewoon goed onderhoud plegen.’’

„Dit is de poort naar het Brediusbos’’, verzucht Wim van Tuijl, bewoner van de lommerrijke Burgemeester H. G. van Kempensingel. Hij en zijn buren zijn een actie begonnen tegen het in hun ogen onzalige plan van de gemeente om de decennia oude, maar nog zeer vitale lindebomen te kappen.

Wortels

Quote Als de trottoirtegels omhoog worden gedrukt door de wortels, dan moet je niet de bomen kappen Lyda van der Kwast „Het is helemaal niet nodig. De bomen zijn kerngezond. Er is alleen goed beheer nodig’’, zegt Van Tuijl. Zijn echtgenote Lyda van der Kwast: „Als de trottoirtegels omhoog worden gedrukt door de wortels, dan moet je niet de bomen kappen, maar de straat goed onderhouden.’’



Het gaat, benadrukken de bewoners, niet zomaar om wat bomen in een straat. „Ze maken een essentieel onderdeel uit van de rijksbeschermde grachtengordel’’, zegt Van Tuijl.

Een deel van de bomen staat hier al sinds 1938, de rest dateert van het eind van de jaren 50. Ze horen bij de Van Kempensingel, aldus de bewoners. „Als de lindebomen verdwijnen, wordt de grachtengordel met de mooie uitstraling van deze lommerrijke laan aangetast.’’

De Woerdense politiek trekt zich het lot van de bewoners en van de bomen aan. Sterk Woerden, D66, Lijst van der Does, VVD en Progressief Woerden willen van wethouder Margot Stolk horen of de bomenkap echt noodzakelijk is. Het CDA ondersteunt ze. De partijen willen ook uitleg waarom de gemeente de kap doorzet, terwijl ze de wil van de Woerdenaar (‘ja, tenzij’) bij andere onderwerpen steeds tot haar uitgangspunt verklaart.

In het plan van de gemeente blijft er na de kap een smaller trottoir over en komen er parkeerhavens. „De trottoirs zijn straks te smal om elkaar te kunnen passeren. En dat in een prachtig wandelgebied.’’ De politiek vraagt zich af waarom die parkeerhavens er moeten komen. Niet voor de bewoners van de Van Kempensingel, vermoeden Sterk Woerden en de andere partijen. Ze denken dat ze nodig zijn als overloop voor de binnenstad.

Vol gas

Als het om het verkeer gaat, zijn de bewoners van de Van Kempensingel wel voor de instelling van een 30 kilometerzone, net als op de Zandwijksingel. Als de snelheid op de wegen die in elkaars verlengde liggen gelijk is, biedt dat de automobilist duidelijkheid en de verkeersveiligheid is er mee gediend. Er wordt nu veel te hard gereden. „Je merkt dat automobilisten van de Zandwijksingel komen, hier ineens vol gas gaan’’, zegt Van der Kwast. Er is ook te veel verkeer. De bewoners hebben zelf een verkeerstelling gehouden. In de ochtendspits passeren hier ruim zeven auto’s per minuut.