Matthijs de Ligt opent Cruyff Court in Abcoude, jongeren in andere plaatsen jaloers: ‘Al 16 jaar bezig’

Trap in huis Zwanny éindelijk veilig na verplaat­sing traplift naar andere kant

Na maanden wordt de traplift in de woning van Zwanny Smit in Mijdrecht eindelijk aan de spilzijde van de trap geplaatst. Die is dan veilig voor andere gebruikers. Ze lopen dan geen valrisico meer door aan de spil- of binnenzijde over de daar smalle traptreden op en neer te gaan.

12 november