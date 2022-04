Mbo-studenten Kjeld en Vreni kwamen op voor het mbo, maar vielen niet in de prijzen

De twee studenten van mboRijnland stonden gisteren in de landelijke finale van Skills Heroes vakwedstrijden. Tijdens deze wedstrijd, die bedoeld is om het mbo extra aandacht te geven, moesten ze hun vaardigheden tonen. Vreni (35) uit Woerden deed dat in haar vakgebied zorg en Kjeld (22) uit Alphen in zijn studierichting internationale marketing en communicatie en evenementenorganisatie.

Talenten

Een dag eerder vielen Ellemijn Dubbeldam en Marlon Bas van het Veenlanden College in Mijdrecht net niet in de prijzen bij de Skills Talents wedstrijden. Bij deze vakwedstrijd voor vmbo-leerlingen konden leerlingen in duo’s via een voorronde op school en een kwalificatiewedstrijd in de nationale finale komen.