Meer echte winkels in Groene Hart, maar niet in deze gemeenten

Per 1 januari telde het Groene Hart 2280 winkels, tegen 2270 een jaar eerder. Bij de cijfers maakt het CBS een voorbehoud. het aantal winkels per gemeente is afgerond op vijftallen. Omwille van geheimhouding kan het CBS geen niet-afgeronde cijfers over het aantal winkels delen. Uit de de procentuele stijging of daling valt wel de echte toe- of afname te zien. En dan blijkt dat Bodegraven-Reeuwijk het winkelbestand met 5,3 procent zag afnemen. Met 14,6 procent was de stijging procentueel gezien het grootst in Montfoort.