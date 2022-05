Meer zoet water via Groene Hart naar West-Nederland

In West-Nederland is in tijden van extreme droogte en lage afvoeren van de grote rivieren niet altijd voldoende zoet water beschikbaar. Dat komt door verzilting van de Hollandsche IJssel. Er bestaat een afspraak tussen het Rijk en vier betrokken waterschappen dat in die periodes extra zoet water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek via Bodegraven naar West-Nederland wordt aangevoerd. Dat is de zogenoemde Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA). De KWA is recent in 2018 nog ingezet.