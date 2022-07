Mensen met één ronde en één vierkante bil: op deze tentoonstelling zijn alle kunstwerken uit balans

Joel (31) vloog in volle vaart in op politiewa­gen: ‘Hij nam voor lief dat agenten zwaarge­wond konden raken’

Utrechter Joel van B. (31) pleegde inbraken in bedrijfspanden in Harmelen, Zegveld (143 ronde kazen) en Woerden, botste met een vrachtwagen tegen een politieauto waarin twee agenten zaten en trapte een ruit in van een politiewagen. Dat is genoeg voor twee jaar cel, vindt de rechtbank.

