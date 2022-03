Mensen met metaaldetector gevaar voor vogels die broeden: hier moet je op letten

Petra en Frank zijn de nieuwe beheerders van camping Batenstein: ‘Willen hier nooit meer weg’

Het kampeerseizoen is begonnen. Stadscamping Batenstein in Woerden is sinds vrijdag weer open. Dit jaar met de nieuwe beheerders Petra den Reijer (54) en Frank van der Haring (58). Het echtpaar voelt zich als een vis in het water op Batenstein: ,,Hier gaan we nooit meer weg.”

28 maart